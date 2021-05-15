Son dakika haberleri | Kars'ta polisten bayram denetimi
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Son dakika haberleri | Kars'ta polisten bayram denetimi

Son dakika haberleri | Kars'ta polisten bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde de denetimler aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde de denetimler aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde 46 noktada 81 ekip ve 349 polis ile pandemi tedbirleri kapsamında uygulama yapılıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ramazan Bayramının 2'inci gününde de denetimlere devam etti. Polis ekipleri oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araç sürücülerinin ve araçta bulunan kişilerin bayramlarını kutlayarak izin belgelerini kontrole ederek bilgilendirme yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce salgınla mücadele kapsamında 17 günlük denetimlerde kurallara uymayan çok sayıda vatandaşa cezai işlem uygulanırken, polis ekipleri, belgesi olmayan ve dışarı çıkan vatandaşlar gerekli yasal işlemleri yaptıktan sonra evlerine gönderiyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde 46 noktada 81 ekip ve 349 polis ile pandemi tedbirleri kapsamında uygulama yapılıyor. Uygulamalarda yaklaşık 258 kişiye 740 bin 355 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerim aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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