Son dakika haberleri: Kars'ta polis muhtarları bilgilendirdi Son dakika haberlerine göre Kars'ta, polis muhtarları korona virüs tedbirleri ve asayiş konularında bilgilendirdi.

Kars'ta, polis muhtarları korona virüs tedbirleri ve asayiş konularında bilgilendirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, kent merkezinde bulunan mahalle muhtarları ziyaret etti.

TDP ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde muhtarları korona virüs ve genel asayiş konularında bilgilendirerek alınan tedbirler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Ayrıca mahallelerde yapılması planlanan düğün, nişan, kına, cenaze, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi etkinlikler yapılmadan önce mutlak suretle Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne bilgi verilmesini istedi.

Polis, muhtarlardan mahallelerinde ikametgah eden ikamet eden vatandaşları alınan tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında aydınlatılması gerektiğini dikkat çekti.

Öte yandan TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlara bilgilendirme ziyaretlerine devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA