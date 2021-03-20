Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı

Kars'ta polis eşlerine UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın eşi Ebru Sağdıç'ta katıldı.

Programa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler ve polis eşleri de iştirak etti. Programda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, UYUMA ve KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde bu tür bilgilendirme toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı