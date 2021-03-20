Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı
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Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı

20.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:22
Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı

Son dakika haberi: Kars'ta polis eşlerine UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kars'ta polis eşlerine UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın eşi Ebru Sağdıç'ta katıldı.

Programa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler ve polis eşleri de iştirak etti. Programda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, UYUMA ve KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde bu tür bilgilendirme toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS

Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı
Son dakika haberleri! Kars'ta polis eşlerine bilgilendirme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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