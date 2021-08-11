Son dakika haberleri | Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberleri | Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Hamamlı köyü mevkisindeki ormanlık alanda, örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Orman işletme personeli, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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