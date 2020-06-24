Son dakika haberleri: Kars'ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
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Son dakika haberleri: Kars'ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira

Son dakika haberleri: Kars'ta bütün uyarılara rağmen cadde ve sokaklara maskesiz çıkan 121 kişiye toplam 108 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Son dakika haberleri: Kars'ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
24.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:13

Kars'ta bütün uyarılara rağmen cadde ve sokaklara maskesiz çıkan 121 kişiye toplam 108 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararla 22 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle sokaklara maskesiz çıkanlara cezai işlem yapılacaktı.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kent genelinde son 2 günde yapılan denetimlerde maskesiz dolaştığı tespit edilen 121 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 108 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kentte Polis ve Jandarma ekipleri kent genelinde aralıksız denetimlerini sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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