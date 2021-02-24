Son dakika haberleri: Kars'ta köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçti

Kars'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı'nda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün Benliahmet köyünde düzenlediği yarışlara, civar köylerden 10 atlı sporcu katıldı.

Karla kaplı arazilerde atlarını dört nala koşturan sporcuların, 7,5 kilometrelik parkurdaki mücadelesi renkli geçti.

Yarışta, "Kelebek" adlı atın binicisi Ayhan Reçber, birinci oldu.

Ayhan Reçber, yarışı birincilikle tamamladığı için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Yarışmalar favorimdir, sabaha kadar heyecandan uyumadım. At yanıma gelince çok seviyorum. Yarışmayı düzenleyene teşekkür ederim. Yarışma başladığında 4'üncüydüm, birer birer kesilmeye başladılar. Öne geçmeye başladım ve rampaya geldiğimizde ise öne geçtim, birinci oldum." diye konuştu.

Selim Belediyesi, organizasyonda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik