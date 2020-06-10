Son dakika haberleri! Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm
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Son dakika haberleri! Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Bir son dakika haberine göre Kars'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

10.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:37

Kars'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış ilçesinde bağlı Akören köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan Fırat A, fenalaşması üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesine başvurdu.

Buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan Fırat A, daha sonra ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle 10 gündür Erzurum'da tedavi gören Fırat A, burada yaşamını yitirdi.

Fırat A'nın cenazesi, Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.

Son dakika haberleri! Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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