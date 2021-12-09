ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta jandarma suç örgütünü çökertti. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ikametgahlarından cephanelik çıktı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay ilçesi mülki sınırları içerisinde, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikametgahlarında hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 3 adet dürbün, 2 adet kelepçe, 5 adet el telsizi ve silahlara ait toplam 575 adet mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ele geçirilen silahlara el koyarken, silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli 17 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma, halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)

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