Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta jandarma ekipleri, buldukları 2 baykuş yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.