Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
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Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı

Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta jandarma ekipleri, buldukları 2 baykuş yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Kars'ta jandarma ekipleri, buldukları 2 baykuş yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Merkez İlçe Komutanlığı bahçesinde jandarma personeli, yuvalarından düştükleri tahmin edilen 2 baykuş yavrusu buldu.

Jandarma ekipleri, baykuş yavrularını düştükleri yerden alarak, DKMP ekiplerine teslim etti.

DKMP ekipleri, yapılan kontrollerinin ardından baykuş yavrularını doğaya salacak.

Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
Son dakika haberleri | Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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