Son dakika haberleri: Kars'ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
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Son dakika haberleri: Kars'ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kars'ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta JASAT ekipleri 2019 ve 2020 yılları arasında meydana gelen hayvan hırsızlığını çözdü.

Kars'ta JASAT ekipleri 2019 ve 2020 yılları arasında meydana gelen hayvan hırsızlığını çözdü. JASAT ekipleri hayvan hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli 6 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 2019-2020 yılları arasında meydana gelen ve soruşturması devam eden faali meçhul büyükbaş hayvan hırsızlığı ve kayıp hayvan olaylarının aydınlatılabilmesi için Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından özel bir ekip kurularak çalışma başlatıldı.

JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda adresleri belirlenen şüphelerle yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 6 kişi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. - KARS

Son dakika haberleri: Kars'ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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