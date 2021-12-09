Son dakika haberleri! Kars'ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 astsubay adliyede - Haberler
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Son dakika haberleri! Kars'ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 astsubay adliyede

Son dakika haberleri! Kars'ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 astsubay adliyede
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 4 astsubay adliyeye sevk edildi.

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 4 astsubay adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu iddia edilen kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.P, B.Ç, C.A ve S.Ç, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 4 muvazzaf şüpheli gözaltına alınmıştı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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