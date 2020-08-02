Son dakika haberleri! Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü

Son dakika haberine göre Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü.

Son dakika haberleri! Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü
02.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:13

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar geçidi mevkisinde şiddetli dolu nedeniyle yol ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Bazı sürücüler görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlarını yol kenarına çekip dolunun dinmesini bekledi.

Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu. Düzmeşe mevkisinde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Mescitli köyünde ise yağmur suları köyün içinden geçen dereyi taşırdı.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Ağrı ve Konya'da sağanak yağış etkili oldu
Ağrı ve Konya'da sağanak yağış etkili oldu
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Pelin Akil İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Bayram Bodrum Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 19:19:21. #1.14#
title