Son dakika haberleri | Kars'ta bozayı ile keçinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri | Kars'ta bozayı ile keçinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Kars'ta bozayı ile keçinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, keçi ile bozayının kavgasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, keçi ile bozayının kavgasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlçede kara yoluna inen ve daha sonra eski meteoroloji binası bahçesine giren bozayı, burada otlayan keçiye saldırdı.

Keçi ile bozayının kavgasını gören çevredeki vatandaşlar da keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

Kendisine saldıran bozayıya kafa tutan keçi, çevredekileri gülümsetti.

Vatandaşların korkuttuğu bozayı, bölgeden kaçarak ormanlık alanda kayboldu. Keçi ile bozayının bu anları vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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