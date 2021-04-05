Son dakika haberleri: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kars'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Karaçoban köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik