Son dakika haberleri... Kars'ta bir köy karantinaya alındı Son dakika haberlerine göre Kars'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Digor Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Digor'a bağlı Kocaköy köyümüzde karantina kararı alınmıştır." Köyün İstanbul'dan kente gelen bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi. Kaynak: AA