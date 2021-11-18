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Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kars'ta bıçaklanarak öldürülen ve işyeri ateşe verilen Hayrettin Aymergen, olayı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

SELİM, KARS (İHA) - Kars'ta bıçaklanarak öldürülen ve işyeri ateşe verilen Hayrettin Aymergen, olayı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde 12 Ağustos 2021 tarihinde işyerinde öldürülen ve öldürüldükten sonra iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilen 81 yaşındaki Hayrettin Aymergen olay ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda jandarma, olayla ilgili şüpheli 10 kişiyi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

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