Son dakika haberleri! Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve üzerinde bulunan parayı aldığı iddia edilen tutuklu sanık Mesut Saçu'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve üzerinde bulunan parayı aldığı iddia edilen tutuklu sanık Mesut Saçu'nun yargılanmasına başlandı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Saçu, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktul Figen Karadağ'ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanık Saçu, savunma yapmak için süre istediğini belirterek, "Avukatım bizzat cezaevinde yanımda olduğu zaman ifade vermek istiyorum. Savunmamı hazırlamak için zaman istiyorum. Üzerime atılı suçu ile hakları anladım, uzun süre tutuklu bulunuyorum tahliyemi ve tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Figen Karadağ'ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz de sanık Saçu'nun ifadesinin ardından bir daha ifade vermek istediğini belirterek, "Olaya dair görgüm yoktur, sanığın ifadesinden sonra beyanda bulunacağım. Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Saçu'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne Figen (46) ve oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı (24) 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Mesut Saçu (30) tutuklanmıştı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma Saçu hakkında, "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahla yağma" suçundan da 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik