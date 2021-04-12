Son dakika haberleri | Kars'ta 115 besi işletme parseli için 104 başvuru yapıldı

Son dakika haber: Kars'ta kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde yapılan 115 besi işletme parseli için 104 başvuru yapıldığı bildirildi.

Kars'ta kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde yapılan 115 besi işletme parseli için 104 başvuru yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgenin toplam hayvan kapasitesinin 11 bin 200 baş olduğu ve şu ana kadar 104 adet besi işletme başvurusu yapıldığı, 6 adet 50 başlık, 13 adet 100 başlık, 2 adet de 250 başlık parsel tahsis edildiği belirtildi.

Sanayi bölgesinde et entegre tesisi kurulması için de parsel tahsis edildiği belirtilen açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen 23 milyon 41 bin 664 lira ile altyapı fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97,50'ye ulaşmıştır. İşin kabulü, 21 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Ayrıca ilimizde önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak olan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde günde 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kars'ın; 607 bin 691 büyükbaş, 520 bin 455 küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğu, ülkede büyükbaş hayvan varlığına göre 5'nci, küçükbaş hayvan varlığına göre 38'inci sırada yer aldığı ifade edilirken 2020 yılında 100 bin büyükbaş ve 155 bin küçükbaş hayvanın, il dışına sevk edildiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri sayesinde hayvan varlığının artış gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılında 248 bin olan büyükbaş hayvan varlığı, 2018 yılında 450 bine, 2019 yılında 597 bine, 2020 yılında 608 bine ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 390 bin olan küçükbaş hayvan varlığı, 2018 yılında 457 bine, 2019 yılında 469 bine, 2020 yılında ise 520 bine ulaşmıştır. 2021 yılında yetiştiricilere, birinci dönem buzağı desteklemesi, anaç koyun keçi desteklemesi, sürü büyütme ve yenileme desteği, arılı kovan desteklemesi, çoban desteği, çiğ süt desteği, besilik erkek sığır desteklemesi, atık desteği, hayvan hastalığı tazminat desteği, su ürünleri yetiştiriciliği desteği olmak üzere 10 kalemde, toplam 92 milyon 15 bin 940 lira nakit olarak aktarılmıştır. Bitkisel üretim desteği olarak, mazot gübre, yem bitkileri, ÇATAK, sertifikalı fidan tohum, hububat fark ödemesi ve küçük aile işletmesi destekleri olmak üzere toplamda 2021 yılı için 212 milyon lira çiftçilerimizin hesabına nakit olarak aktarılmıştır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik