Son dakika haberleri: Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

17.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:11
Son dakika haberleri: Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Kars merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kars merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kars, İstanbul, Kırşehir ve Mersin'de çalışma yaptı.

Bu kapsamdaki operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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