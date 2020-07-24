Son dakika haberleri: Kars için "kuvvetli yağış" uyarısı
Son dakika habere göre Kars'ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
24.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:53
Kars'ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Kars'ın güney ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Kaynak: AA