Son dakika haberleri: Kars için "kuvvetli yağış" uyarısı Son dakika habere göre Kars'ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kars'ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Kars'ın güney ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA