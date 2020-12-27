Son dakika haberleri... Karlıova'da çocukların kar sevinci

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışına sevinen çocuklar kayarak gönüllerince eğlendi.

İlçeye bağlı Toklular köyünde bir süredir yağan karın yer tutmasıyla çocuklar, yolları kayak pistine dönüştürdü.

Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları kaydıraklarla sergiledikleri kızak eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan sevincini paylaşan Efe Akdamar, "Uzun süredir evdeyiz ve canımız çok sıkılıyor. Anne ve babalarımız bazen dışarı çıkmamıza izin veriyor. Biz de arkadaşlarımızla köy meydanına gelerek kaymanın tadını çıkartıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz