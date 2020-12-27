Son dakika haberleri... Karlıova'da çocukların kar sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Karlıova'da çocukların kar sevinci

27.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:19
Son dakika haberleri... Karlıova'da çocukların kar sevinci

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışına sevinen çocuklar kayarak gönüllerince eğlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışına sevinen çocuklar kayarak gönüllerince eğlendi.

İlçeye bağlı Toklular köyünde bir süredir yağan karın yer tutmasıyla çocuklar, yolları kayak pistine dönüştürdü.

Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları kaydıraklarla sergiledikleri kızak eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan sevincini paylaşan Efe Akdamar, "Uzun süredir evdeyiz ve canımız çok sıkılıyor. Anne ve babalarımız bazen dışarı çıkmamıza izin veriyor. Biz de arkadaşlarımızla köy meydanına gelerek kaymanın tadını çıkartıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Karlıova'da çocukların kar sevinci | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:19:31. #1.14#
title