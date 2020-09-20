Son dakika haberleri! Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Çorum'da tartışma sırasında iki çocuk annesi eşini silahla yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

20.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:12

Çorum'da tartışma sırasında iki çocuk annesi eşini silahla yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Serdar Y. (38) ile eşi Deniz Y. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y, ruhsatlı tabancasıyla bir el ateş ederek karısı Deniz Y'yi bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Y. ameliyata alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan Serdar Y. ise polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika haberleri! Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

AA Editörü - Kemal Ceylan
Kemal Ceylan
AA Editörü
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