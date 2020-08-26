Son dakika haberleri... Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısının yakınları konuştu
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Son dakika haberleri... Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısının yakınları konuştu

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybederken, karısını öldüren Hasan A.'nın ailesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısının yakınları konuştu
26.08.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:12

Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybederken, karısını öldüren Hasan A.'nın ailesi açıklamalarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. (22) ile kocası Hasan A. (26), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından çok üzgün olduğunu belirten genç kadının yakınları, açıklama yapmayacaklarını ve acılarını yaşamak istediklerini vurguladı. Karısını öldüren Hasan A.'nın ailesi ise cinayet olayını tasvip etmediklerini ve çok üzgün olduklarını belirterek, olayın iç yüzünde aldatma olduğunu iddia etti.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Hasan A.'nın kardeşi Mehmet Can A., "Bu cinayetin işlenmesini biz de kesinlikle istemezdik. Biri toprağa biri cezaevine gitti. Bu durum çok üzücü. Çünkü biri yengem biri de ağabeyim. O yüzden çok üzücü bir olay ama bu olayın altında bir aldatma var. Yengem, ağabeyimle evliyken başka biriyle kaçıyor ve ağabeyim buna rağmen kendisini affediyor. Çünkü, iki ve üç yaşında iki çocukları var ama dün gece tartışıyorlar ve bu olay yaşanıyor. Ağabeyim de bu olayın yaşanmasını istemezdi, o da katil olmak istemezdi. Ben insanların da olayı bilmeden yorum yapmasını istemiyorum. Çünkü bu olayın içerisinde aldatma var. Yengem ağabeyimi başka biriyle aldatıyor. Ağabeyim de eşini sevdiği için ve çocukları için sabretti ama yengem daha önce olduğu gibi yine kaçmaya çalıştı. Ağabeyimle de yolda kaçmaya çalışırken tartışıyorlar ve olay bu noktaya geliyor. Ben sadece bu olayın altında bir aldatma muhabbetinin olduğunu anlatmak istedim. Ağabeyim bu durumu kaldıramadığı için sonuç böyle oldu, ama biz böyle olmasını hiç istemezdik" diye konuştu.

Olaydan hemen sonra yakalanan katil zanlısı Hasan A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin de devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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