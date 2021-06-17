Son dakika haberleri: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkarıldı
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Son dakika haberleri: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkarıldı

Son dakika haberleri: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Amasya'da 35 yaşındaki Aysel Geylan'ın karnında tespit edilen 6 kilo 400 gramlık kitle ameliyatla alındı.

Amasya'da 35 yaşındaki Aysel Geylan'ın karnında tespit edilen 6 kilo 400 gramlık kitle ameliyatla alındı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran Geylan'ın yapılan tetkiklerinde karnında kitle tespit edildi.

Geylan'ın karnındaki 6 kilo 400 gramlık kitle, cerrahi müdahale ile alındı.

Geylan'ın ameliyatını yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Geylan'ın hastaneye başvurduğunda, karnının 9 aylık hamile kadın görüntüsünde olduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde, karnı kapsayan, midenin üstüne doğru çıkan geniş bir kitle tespit ettiklerini anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Operasyon kararı verdik, çok dikkatli bir şekilde kisti patlatmadan çıkardık. Tarttığımızda 6 kilo 400 gram civarında büyük bir kitle olduğunu gördük ve hastamız bir anda 6,5 kilo zayıflamış oldu. Hastamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı günler diliyoruz."

Geylan ise yaklaşık 6 aydır karnında şişkinlik ve ağrı olduğunu ifade ederek, "Karnımda şişkinlik olunca kilo aldığımı düşünmeye başladım. Daha sonra karaciğerime baskı hissetmeye başladım. Sağlık ocağına gittim, 'bağırsaklarda bir sorun olabilir' dendi. 'Hafif beslen, spor yap geçmezse genel cerraha git' dendi. Genel cerrahtan sıra aldık, daha sonra ultrason, tomografi derken daha sonra büyük bir kitlenin olduğunu öğrendik. Hocamız derdimizden kurtardı bizi, şu an çok iyiyim, sağlıklıyım" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kilo 400 gram kitle çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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