Son dakika haberleri... Karı kocayı ölüme götüren kaza

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göletin içine düşen araçtan karı kocanın cesedi çıktı.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana geldi. Kum ocağı için kullanılan ve daha sonradan su birikintisine dönüşen gölette araç ile suyun üzerinde bir erkek cesedi gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler durumu AFAD'a bildirirken, olay yerine gelen ekipler bir bot yardımıyla bir erkek cesedine ulaştı. Daha sonra araç içinde başka bir şahsın olabileceğini değerlendiren ekipler hemen vinç çağırdı. Vinç yardımı ile su birikintisinden çıkarılan araç içinde bir de kadın cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri kısa süreli bir araştırma ile cesetlerin Kıymet (47) ve Cemalettin (49) Öztürk çiftine ait olduğu bilgisine ulaştı. Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı