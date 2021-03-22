Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü
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Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

22.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:50

Son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tümenli Mahallesi'nde oturan Mehmet Fevzi ve Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atay çiftinin cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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