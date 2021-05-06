Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada Bartın'da bir apartman dairesinin balkonunda yer alan yumurtaları gagası ile bir bir taşıyan karganın hırsızlığı kameraya yansıdı.

Karganın yumurta hırsızlığı kamerada

BARTIN - Bartın'da bir apartman dairesinin balkonunda yer alan yumurtaları gagası ile bir bir taşıyan karganın hırsızlığı kameraya yansıdı.

Bartın'da Orta Mahallede bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar balkonlarına koydukları yumurtaların her gün eksildiğini fark etti. Duruma anlam veremeyen daire sakinleri yumurtaların neden ve ne şekilde eksildiğini anlayabilmek için balkona kamera yerleştirdi.

Birkaç gün sonra kamera kayıtlarını inceleyen daire sakinleri hiç tahmin etmedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Her gün balkona gelen bir karganın önce etrafı adeta kolaçan etmesinin ardından küçük bir kovanın içindeki yumurtaları gagasının arasına alıp uçarak gittiği görüldü. Daire sakinleri karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yumurtaların bulunduğu balkonu ziyaret edip yumurta hırsızlığını sürdüren karganın kendisini izleyen daire sakinlerini gördüğünde yumurtayı bırakıp balkondan uzaklaşması da cep telefonu ile görüntülendi.

Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Karganın yumurta hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Hırsız karga ev sahibinin ruhu bile duymadan balkondaki yumurtaları çaldı
Hırsız karga ev sahibinin ruhu bile duymadan balkondaki yumurtaları çaldı
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