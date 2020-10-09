Son dakika haberleri! Kardeşlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Kardeşlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

09.10.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:45
Son dakika haberleri! Kardeşlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: İZMİR'in Buca ilçesinde, Cumhur Vardar (39) ile ağabeyi Hikmet Vardar (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Cumhur Vardar (39) ile ağabeyi Hikmet Vardar (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Cumhur Vardar yaşamını yitirirken, ağabeyi ise yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Kozağaç Mahallesi 217/3 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cumhur Vardar ile ağabeyi Hikmet Vardar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan kardeşler, çağırılan ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cumhur Vardar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhur Vardar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Kardeşlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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