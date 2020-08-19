Son dakika haberleri! Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla kardeşini öldüren Kore gazisi, aracıyla kaçarken kaza yaptı.

Son dakika haberleri! Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
19.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:26

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla kardeşini öldüren Kore gazisi, aracıyla kaçarken kaza yaptı. Yaralanan şahıs ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye getirildi.

Olay, öğlen saatlerinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67), yazlık evine traktörüyle gelen kardeşi Mustafa C. (51) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan Mustafa C., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Mehmet C. kanlar içinde kalırken, Mustafa C. evinin önündeki cipiyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Mehmet C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN EKİPLERDEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mustafa C.'nin kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi'nden yeri tespit edilen şahıs takibe alındı. Başiskele Bahçecik bölgesinde kendisini takip eden ekipleri gören şahıs panikleyince kaza yaptı. Kazada yaralanan zanlı, polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı hastaneye getirilen şahıs, sedye üzerinde eli kelepçeli şekilde acil servis ünitesine götürüldü.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını 'Şanslı' koydular
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını "Şanslı" koydular
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı
Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Vladimir Putin Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Silah
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 16:02:46. #1.14#
title