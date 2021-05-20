Son dakika haberleri! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Adana'da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı Adana'da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı.

Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Adana'da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı

ADANA - Adana'da borcunu ödemeyen kardeşiyle tartışan bir kişi onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilde meydana gelen 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.

Durumu öğrenen Cumali K., ağabeyi Yasin K.'ye "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında 14 Mayıs Cuma günü 18.00 sıralarında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cumali K. evdeki av tüfeğini ağabeyinin başına vurdu. Bu sırada iki kardeş arasında çıkan arbedede tüfek ateş aldı ve Cumali K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cumali K.'yi ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Cumali K., 16 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ağabey Yasin K. ise ifadesinde tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını, kardeşini öldürmek istemediğini söylediği öne sürüldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici