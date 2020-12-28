Son dakika haberleri... Kardemir Karabükspor'un araçlarına haciz kararı

Edinilen son dakika haberine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un turizm firmasına olan borçları nedeniyle takım otobüsü, midibüs ve panelvanına haciz işlemi yapıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un turizm firmasına olan borçları nedeniyle takım otobüsü, midibüs ve panelvanına haciz işlemi yapıldı.

Kayseri'de faaliyet gösteren turizm firmasına olan 104 bin liralık borç nedeniyle polis ekipleri eşliğinde kulüp binasına gelen İcra Müdürlüğü yetkilileri, takım otobüsü, midibüs ve malzeme taşınan panelvana el koydu.

Araçlar, ekiplerce yediemin otoparkına çekildi.

"Karşı dava açıp araçlarımızı geri alacağız"

Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Ersin Büyüktepe, gazetecilere, bugün Kayseri'den avukatların kulübe geldiğini söyledi.

Kayseri'deki turizm firmasına yazılan 31 Ekim 2017 tarihli 55 bin liralık çekin ödenmediğini vurgulayan Büyüktepe, "Çek ödenmeyince arkadaşlar kulübe haciz başlattılar. Onun karşılığında otobüs ve araçları almaya geldiler. Karabükspor'u bu hale düşüren o arkadaşlar, 55 bin liralık borcu dahi zamanında ödememişler. O borç şu anda 104 bin lira olmuş. Arkadaşlar işlem başlattı. Biz de 1-2 gün içinde karşı dava açıp araçlarımızı geri alacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu