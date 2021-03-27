Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
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Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılarKARS'ın Susuz ilçesine bağlı olan ve kardan yolu kapanan Gölbaşı köyündeki diyaliz hastası, rahatsızlanınca yakınları tarafından 500 metre uzaklıktaki ambulansa sırtta taşındı.

Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı olan ve kardan yolu kapanan Gölbaşı köyündeki diyaliz hastası, rahatsızlanınca yakınları tarafından 500 metre uzaklıktaki ambulansa sırtta taşındı.

Kar ve fırtınanın etkili olduğu Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünün yolu, ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan diyaliz hastası Enver Baysu da rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolu kardan kapalı köye girilemeyince yakınları, Baysu'yu 500 metre uzaklıktaki ambulansa kadar sırtlarında taşıdı. Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver Baysu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kar ve fırtına nedeniyle Kars'ın Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesi arasındaki yolda da ulaşım aksadı. Karayolları'na bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma yaparak, yolu açık tutabilmek için mücadele etti.

Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar
Son dakika haber! KARS Kardan yolu kapalı köydeki hastayı, sırtlarında ambulansa taşıdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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