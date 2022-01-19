Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı - Haberler
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Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Sağlık

Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan 25 günlük bebek için ambulans helikopter havalandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

ADANA - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan 25 günlük bebek için ambulans helikopter havalandı. Otoyola inen ambulans helikopter yeni doğan bebeği alıp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, Mersin'den Gaziantep'e sevk edilen 25 günlük Baraa Al Ahmet isimli bebekte ambulansta mahsur kaldı. Adana 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrı üzerine harekete geçen Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil hava ambulansı, Adana'dan havalanıp Gaziantep Nurdağı girişine iniş yaptı. Ambulansta mahsur kalan bebek helikoptere taşındı. Ambulans helikopter, yeni doğan bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Karda mahsur kalan yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Ambulans, Tarsus, Adana, Sağlık, Güncel, Haber

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