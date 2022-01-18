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Son dakika haberleri: Karda böyle kaza yaptı

Son dakika haberleri: Karda böyle kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

BURSA (İHA) - Bursa'ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İnegöl ilçesine bağlı Oylat kaplıcaları yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü şarampole uçtu. Kaza, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Sosyal medya için hikaye çeken ve kaza anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın heyecanlı konuşmaları da kayda yansıdı. - BURSA

Son dakika haberleri: Karda böyle kaza yaptı

Son dakika haberleri: Karda böyle kaza yaptı

Son dakika haberleri: Karda böyle kaza yaptı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bursa, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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