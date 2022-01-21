SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de, karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte birçok ilçe beyaza bürünürken, Sultangazi'de, karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.