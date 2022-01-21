Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Haberler | Genel

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de, karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte birçok ilçe beyaza bürünürken, Sultangazi'de, karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

Karlı yolda yürürken ayağı kaydı... Vatandaşın sırtüstü düştüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title