Son dakika haberleri | Karbon emisyonu azaltma çalışmalarına bilimsel onay

Gelen son dakika haberine göre Enerji teknolojisi şirketi Siemens Energy'nin karbon emisyonu azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğu tescillendi.

Enerji teknolojisi şirketi Siemens Energy'nin karbon emisyonu azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğu tescillendi. Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi), şirketin anlaşmada öngörülen ölçüde küresel ısınmanın sınırlandırılmasına katkıda bulunduğunu bilimsel olarak doğruladı.

Dünyanın geleceği için karbon ayak izini azaltacak girişimler önemini artırıyor. Karbon emisyonu azaltma hedefleri şirket politikaları ve hedefleri arasında yer alıyor. Siemens Energy geçen yıl başlattığı sürdürülebilirlik programının önemli bir adımı olarak 2030 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmeyi hedefliyor. Ayrıca Siemens Energy'nin, 2030 yılına kadar gaz ve enerji segmentindeki ürünlerinin sera gazı emisyonları, 2019 ile karşılaştırıldığında kullanım ömrü boyunca yalnızca üçte birinin biraz altında (yüzde 27,5) azaltılacak. Siemens Energy bunu başarmak için ürünlerinin verimliliğini artırmaya da devam ederken, güç şebekelerinin karbondan arındırılmasına önemli katkı sağlamak için SF6 içermeyen ürünlere geçeceğini duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Energy CEO'su Dr. Christian Bruch, yenilikçi teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar rol oynadığını belirterek "Enerji geçişi zorlu ve büyük bir değişim, ancak bu değişimi gerçekleştirecek yüksek potansiyele sahibiz. Hepimiz çevremize katkıda bulunmalı ve değişiklikleri kabul etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı