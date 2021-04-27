Son dakika haberleri | Karbon emisyonu azaltma çalışmalarına bilimsel onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Karbon emisyonu azaltma çalışmalarına bilimsel onay

Son dakika haberleri | Karbon emisyonu azaltma çalışmalarına bilimsel onay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Enerji teknolojisi şirketi Siemens Energy'nin karbon emisyonu azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğu tescillendi.

Enerji teknolojisi şirketi Siemens Energy'nin karbon emisyonu azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğu tescillendi. Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi), şirketin anlaşmada öngörülen ölçüde küresel ısınmanın sınırlandırılmasına katkıda bulunduğunu bilimsel olarak doğruladı.

Dünyanın geleceği için karbon ayak izini azaltacak girişimler önemini artırıyor. Karbon emisyonu azaltma hedefleri şirket politikaları ve hedefleri arasında yer alıyor. Siemens Energy geçen yıl başlattığı sürdürülebilirlik programının önemli bir adımı olarak 2030 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmeyi hedefliyor. Ayrıca Siemens Energy'nin, 2030 yılına kadar gaz ve enerji segmentindeki ürünlerinin sera gazı emisyonları, 2019 ile karşılaştırıldığında kullanım ömrü boyunca yalnızca üçte birinin biraz altında (yüzde 27,5) azaltılacak. Siemens Energy bunu başarmak için ürünlerinin verimliliğini artırmaya da devam ederken, güç şebekelerinin karbondan arındırılmasına önemli katkı sağlamak için SF6 içermeyen ürünlere geçeceğini duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Energy CEO'su Dr. Christian Bruch, yenilikçi teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar rol oynadığını belirterek "Enerji geçişi zorlu ve büyük bir değişim, ancak bu değişimi gerçekleştirecek yüksek potansiyele sahibiz. Hepimiz çevremize katkıda bulunmalı ve değişiklikleri kabul etmeliyiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ömer Ali Mesut Özil Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Karbon emisyonu azaltma çalışmalarına bilimsel onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:44:55. #1.16#

title