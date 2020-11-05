Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.