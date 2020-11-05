Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

05.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:40
Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 257'ye, vaka sayısı da 430 artarak 128 bin 278'e yükseldi.

Honduras

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 706'ya, vaka sayısı 283 artarak 98 bin 688'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1431'e, vaka sayısı 1141 artarak 113 bin 261'e çıktı.

Panama

Panama'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 2 bin 731'e, vaka sayısı 677 artarak 135 bin 592'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İlgili Haberler

Son Dakika | Orta Amerika'yı vuran Eta Kasırgası'nda 3 ölü
Son Dakika | Orta Amerika'yı vuran Eta Kasırgası'nda 3 ölü
Avusturya'da COVID-19 vak'aları ile ölümler hızla artıyor
Avusturya'da COVID-19 vak'aları ile ölümler hızla artıyor
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığından 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığından "Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Danla Bilic Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 00:45:00. #1.15#
title