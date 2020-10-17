Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

17.10.2020 03:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 03:18
Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika haberleri: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 192'ye, vaka sayısı da 384 artarak 120 bin 450'ye yükseldi.

Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 3 bin 478'e, vaka sayısı da 666 artarak 100 bin 431'e ulaştı.

Honduras

Honduras'da 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 552'ye, vaka sayısı da 631 artarak 86 bin 89'a çıktı.

Panama

Panama'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 2 bin 546'ya, vaka sayısı 615 artarak 123 bin 498'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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