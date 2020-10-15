Son dakika haberleri: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Son dakika haberleri: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

15.10.2020 03:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 03:08
Son dakika haberleri: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Gelen son dakika haberine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 186'ya, vaka sayısı da 654 artarak 119 bin 662'ye yükseldi.

Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 3 bin 430'a, vaka sayısı da 714 artarak 99 bin 94'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1134'e, vaka sayısı da 1542 artarak 91 bin 780'e çıktı.

El Salvador

El Salvador'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 904'e, vaka sayısı 286 artarak 30 bin 766'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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