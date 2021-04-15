Son dakika haberleri | Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor
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Son dakika haberleri | Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor

Son dakika haberleri | Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Karatay Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlediği Çocuk-Yazar Buluşması Projesi kapsamında Karataylı çocuklar, genç kuşak yazarlarından Özgür Balpınar ile buluştu.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlediği Çocuk-Yazar Buluşması Projesi kapsamında Karataylı çocuklar, genç kuşak yazarlarından Özgür Balpınar ile buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital platformlar üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen kitap söyleşisi programıyla "Göğü Yere İndirelim", "Yeryüzünün Kalbi" ve "Düşler Atlası" kitaplarından en az birini okuyan çocuklar, kitapların Yazarı Özgür Balpınar ile buluştu.

Balpınar'ın, çocuklarla sohbet ettiği, kitaplarındaki karakterleri çocuklara benimseterek hikayeyi nasıl gördüklerini ve hayal dünyalarında onları nasıl canlandırdıklarını öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise, projeyle çocukların daha çok kitap okumalarını sağlamayı ve çocukların kitaplarla daha sıkı bir bağ kurmalarını hedeflediklerini belirtti.

Eğitimin temelinin okumak olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuk-Yazar etkinliğimizle kitap okuma oranı düşünülerek çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını amaçladık. Kitap okumayı daha da cazip hale getiren programımız ile çocuklar okudukları kitabın yazarı ile tanışma fırsatı buluyor ve merak duygusunu harekete geçirerek kitap sevgileri daha da artıyor. Karatay Kent Konseyi olarak toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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