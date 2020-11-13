Son dakika haberleri... Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ataç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri... Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ataç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:18
Son dakika haberleri... Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ataç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber... Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ataç birkaç gün önce hastalığa bağlı belirtiler göstermesi üzerine Karasu Devlet Hastanesine başvurdu.

Kovid-19 testi yapılan Ataç'ın sonucu pozitif çıktı.

Sağlık durumu iyi seyreden Ataç'ın tedavisi 14 gün süreyle evinde devam edecek.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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