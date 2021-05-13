Son dakika haberleri | Karasu Devlet Hastanesinde çifte bayram
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Son dakika haberleri | Karasu Devlet Hastanesinde çifte bayram

Son dakika haberleri | Karasu Devlet Hastanesinde çifte bayram
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karasu Devlet Hastanesi yöneticileri, çalışanların Ramazan Bayramı ve Hemşireler Günü'nü kutladı.

Karasu Devlet Hastanesi yöneticileri, çalışanların Ramazan Bayramı ve Hemşireler Günü'nü kutladı.

Başhekim Op. Dr. Celalettin Akyol, yardımcısı Oğuzhan Bodur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, özveriyle çalışan hastane personelini görevi başında ziyaret etti.

Ziyarette, fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür eden başhekim Akyol, bir süre sohbet ettiği sağlık personeline çiçek ve hediye takdim etti.

Akyol, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlerini özveriyle yerine getirdiğini belirterek, "Bu anlamda en ön safta görevini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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