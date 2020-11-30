Son dakika haberleri | Karasu'da pandemi kurallarını ihlal eden 35 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri | Karasu'da pandemi kurallarını ihlal eden 35 kişiye para cezası

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:44
Son dakika haberleri | Karasu'da pandemi kurallarını ihlal eden 35 kişiye para cezası

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 35 şahıs ve 5 işletme hakkında işlem yapıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 35 şahıs ve 5 işletme hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince denetimlerini sürdürdü.

Emniyet ekiplerince ilçe merkezinde sokağa çıkma, yaş kısıtlaması, sigara içme ve maske kurallarını ihlal eden 25 şahsa idari para cezası uygulandı, 5 işletmeye tutanak tutuldu.

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Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kuralları ihlal eden 10 şahsa idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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