Son dakika haberleri | Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Açıklaması
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Son dakika haberleri | Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Açıklaması

Son dakika haber... Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kongrede 5. kez dernek başkanlığına getirilen iş adamı Mehmet Kaytanbıyık, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle, Kaldırıldığı Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Başkan Mehmet Kaytanbıyık'ın cenazesi, Karaşar Mahallesi'ne getirilerek, Kovid-19 tedbirleri ve alınan önlemler çerçevesinde, öğle namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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