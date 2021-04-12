Son dakika haberleri | Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kongrede 5. kez dernek başkanlığına getirilen iş adamı Mehmet Kaytanbıyık, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle, Kaldırıldığı Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.
Başkan Mehmet Kaytanbıyık'ın cenazesi, Karaşar Mahallesi'ne getirilerek, Kovid-19 tedbirleri ve alınan önlemler çerçevesinde, öğle namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak