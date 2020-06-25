Son dakika haberleri... Karargahın yoğun mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Karargahın yoğun mesaisi

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede faaliyetlerini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, haftanın büyük bölümünü gerek Ankara gerekse sınır bölgesindeki...

Son dakika haberleri... Karargahın yoğun mesaisi
25.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:02

Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede faaliyetlerini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, haftanın büyük bölümünü gerek Ankara gerekse sınır bölgesindeki harekat merkezlerinde birlikte geçirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar faaliyetleri sevk ve idare eden Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattına giderek operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Bölge genelinde hassas bir dönemden geçilirken Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen görevi büyük sorumlulukla yerine getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ile semalarını korumayı sürdürüyor.

Faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'de yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Pençe operasyonları

Tüm bu yoğun faaliyetlerin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri bir de Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonunu başlattı.

Pençe-Kartal Operasyonu ile de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra etti. Söz konusu operasyonla yurt içindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar, terör örgütüne ait 81 hedefi yerle bir etti.

Bu harekatın hemen ardından ise Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeye başladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar, 160'tan fazla el yapımı patlayıcı ve mayını imha etti, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi, hava, kara birliklerinin ateşi sonucu 700'den fazla hedefi imha etti.

Karargahta yoğun mesai

Tüm bu faaliyetlerin gerek planlanmasının gerekse sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Milli Savunma Bakanlığında son dönemde yoğun mesai harcanıyor.

Faaliyetler, harekat merkezinde yakından takip edilirken çalışmalar kuvvet komutanlıklarının harekat merkezileri ile koordinasyon içinde yönetiliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi de yoğun çalışmalarını Bakanlık ve karargahlarda sürdürüyor. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen haftanın büyük bölümünü harekat merkezlerinde geçirdi.

Akar ve Komutanlar ilk olarak Pençe-Kartal Operasyonu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne indi. Akar ve TSK komuta kademesi, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen hedeflerin bir bir vurulduğu harekatı gece geç saatlere kadar buradan takip etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, ertesi gün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yoğun mesai yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar burada kalan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları, Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare etti. İki gece boyunca sabaha kadar operasyonu takip eden Akar ve komutanlar, bölgede büyük bir başarıyla birliklerini sevk ve idare eden birlik komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü, talimatlar verdi.

Söz konusu operasyonda ilk olarak belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından vuruldu. Ardından top, obüs atışlarıyla dövülen bölgeye komandolar tarafından hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda yerli ve milli üretim Atak helikopterleri ile İHA ve SİHA'lar da önemli görevler üstlendi, üstlenmeye devam ediyor.

Sınır bölgesine gitti

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi cuma günü ise sınır bölgesine gitti. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinden operasyonu takip eden Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları operasyon bölgesini de yakından inceledi.

Helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne giden Akar ve komutanlar, burada faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinde inceledi.

950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bunların yanı sıra Akar ve Komutanlar, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Güçlükonak şehitlerinin ailelerine güçlü taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Şırnak'taki yoğun mesaileri arasında Silopi'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde de bulundu.

Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyünde Kürtçe ağıtlarla karşılanan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde, Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Akar ve komutanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının "intikamımızın alınmasını istiyoruz" sözleri üzerine Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanırken, şehit eşlerinden birinin Türk Bayrağı istemesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Getirilen Türk Bayrağı'nı Bakan Akar öperek şehit eşine hediye etti. Köy sakinleri ise kendileriyle bir ve beraber olduklarını belirten Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Tüm bu yoğun çalışmaların yanında Akar, yabancı savunma bakanları ile diplomatik faaliyetlerini de yürüttü. Milli Savunma Bakanı Akar, geçen hafta NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da katıldı.

30 müttefik ülke savunma bakanlarının ikinci defa video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de bir kez daha gözden geçirilirken, ikinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı Haber
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Alişan Ankara Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Karargahın yoğun mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:19:28. #1.14#
title