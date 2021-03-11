Son dakika haberleri | Karapınar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri | Karapınar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası

11.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:51
Son dakika haberleri | Karapınar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası kesildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamındaki kontrolleri devam ediyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki Turgut Özal Parkı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32, ilçedeki diğer denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 80 kişiye para cezası kesti.

Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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