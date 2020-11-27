Son dakika haberleri | Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı
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Son dakika haberleri | Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı

27.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:14
Son dakika haberleri | Karantinadaki köye girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye seyyar satış amacıyla gizlice girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 16 Kasım'da karantinaya alınan Sakızköy'ün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı.

Ekipler, ağaçlık alandan köye girmeye çalışırken fark ettikleri M.E. ve H.D'yi yakaladı.

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Köye çorap ve atlet satmak için girmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere, 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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