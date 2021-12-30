Son dakika haberleri | Karamürsel'in kestane balına coğrafi işaret belgesi alınacak

Karamürsel ilçesinin lezzeti ve kıvamıyla rağbet gören kestane balının, coğrafi işaret belgesi alınması için girişimde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karamürsel kestane balının coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İlçe genelinde yaklaşık 10 bin modern kovanda fenni arıcılık metotlarıyla elde edilen Karamürsel kestane balının, nektar ve polen içeriği bakımından zengin olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karamürsel Kaymakamlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Karamürsel'de elde edilen kestane balının Bingöl Üniversitesi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan analizlerde balın tüm değerleri olumlu ve kalite bakımından üstün özellikli olduğunun ortaya çıkması üzerine Karamürsel Kaymakamlığı Türk Patent Enstitüsünden Karamürsel Kestane Balı için Marka Tescili alındı. İlçemizde bal üretimi yapan üreticimizin de katılım sağladığı, 127 ülkenin bal üreticilerinin katılımıyla 2017 yılında 12.'si düzenlenen Bosna Hersek bal yarışmasında kestane balı kategorisinden ikincilik alarak, Karamürsel kestane balının kaliteli olduğu bir kez daha onaylanmıştı. Bu kalite ve doğallığından dolayı marka değerinin oluşması, üreticinin korunması, tüketicinin gerçek ürüne ulaşımının sağlanması gibi faktörler nedeniyle de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamürsel kestane balı için Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret başvurusunda bulunulmuş olup, en kısa sürede Karamürsel kestane balının coğrafi işaret belgesi de bekleniyor."

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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