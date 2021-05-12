Son dakika haberleri: Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği "özel çocukları" unutmadı

Son dakika haberler... Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, özel çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.