Son dakika haberleri: Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği "özel çocukları" unutmadı
Son dakika haberler... Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, özel çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, özel çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Tiryaki ve yönetim kurulu üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları evlerinde ziyaret etti.
Dernek yöneticileri çikolata ve şeker ikram ettikleri çocukların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Özel çocuklar, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için hazırladıkları pankartları dernek yöneticilerine gösterdi.
Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, onların mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas