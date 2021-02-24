Son dakika haberleri | Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı

Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı.

Karamürsel Devlet Hastanesine atanan iç hastalıkları (Dahiliye) uzman Dr. Yeşim Ağyol, hasta kabulüne başladı.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, hastane kadrosunun her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Çelik, şunları söyledi:

"Karamürsel halkına, çevre ilçelerden gelen hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya, eksiklerimizi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bünyemize 1 doktor daha ekleyerek, ihtiyaç duyulan poliklinik sayımızı artırdık. Yeni ataması yapılan doktorumuza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas