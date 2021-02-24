Son dakika haberleri | Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı

24.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:34
Son dakika haberleri | Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı

Son dakika gündem haberi: Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı.

Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı.

Karamürsel Devlet Hastanesine atanan iç hastalıkları (Dahiliye) uzman Dr. Yeşim Ağyol, hasta kabulüne başladı.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, hastane kadrosunun her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Çelik, şunları söyledi:

"Karamürsel halkına, çevre ilçelerden gelen hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya, eksiklerimizi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bünyemize 1 doktor daha ekleyerek, ihtiyaç duyulan poliklinik sayımızı artırdık. Yeni ataması yapılan doktorumuza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Toygun Ateş Aleyna Tilki Demet Akalın Meghan Markle
Spor Erol Bulut Arda Turan Umut Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Karamürsel Devlet Hastanesine dahiliye doktoru atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 13:36:57. #1.15#
title